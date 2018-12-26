Beytüllahim'deki tarihi Filistin restoranı Aftim kentin uğrak noktası

BEYTÜLLAHİM (AA) - KAYS EBU SAMRA - İsrail'in 1948'de topraklarını işgal etmesinin ardından ailesiyle Beytüllahim'e göç etmek zorunda kalan Filistinli Saliba Selame'nin açtığı ve bugün üçüncü kuşak tarafından işletilen Aftim Restoranı, bölgenin uğrak mekanlarından biri haline geldi.

İsrail işgalinden önce Yafa'da ekmek fırını işleten Selame, 1948'de ailesiyle Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'e göç etmek zorunda bırakıldı.

Selame, 70 yıl önce bu kadim kentte açtığı restoranda, Filistin ve Arap mutfağına ait humus, ful, felafel, musabbaha, fette gibi geleneksel tatları hazırlamaya başladı. Selame'nin baba toprağından uzakta 1984 yılında hayatını kaybetmesinin ardından restoranın işletmesi yeni kuşaklara devroldu.

Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin yanında yer alan ve eski tarz mimarinin hakim olduğu restoranda, İslam ve Hristiyan dinine ait sembollerin yanı sıra geleneksel dekoratif objeler dikkati çekiyor.

- Şöhreti dünyaya yayılmış

Selame'nin torunu ve restoranın şimdiki müdürlerinden Ala Selame, Aftim'e Beytüllahim ve civar kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de turistlerin geldiğini, müşterileri arasında sanatçılar, siyasetçiler ve üst düzey diplomatların da bulunduğunu söyledi.

Ala Selame, "David Cameron İngiltere Başbakanı olduğu dönemde gerçekleştirdiği ziyaretinde burada kahvaltı etmişti. Ayrıca Suriyeli meşhur ses sanatçısı Asala Nasri de restoranımıza geldi." dedi.

Restoranın şöhretinin Beytüllahim'i ziyaret eden turistler ve Hristiyan hacılar aracılığıyla dünyaya yayıldığına dikkati çeken Ala, yemeklerin doğal ve kaliteli olmasının bunda asıl etken olduğunu belirtti.

Ala, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kentindeki yılbaşı kutlamaları nedeniyle turizmdeki hareketliliğe işaret ederek, "Müşterilerimize, tıpkı atalarımızın Yafa ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaptıkları yemekler gibi Filistin mutfağına ait geleneksel tatları sunuyoruz." diye konuştu.

- "Aftim'e uğramayan kente hiç gelmemiş demektir"

Aftim'in müdavimleri için burası Beytüllahim'in vazgeçilmezleri arasında.

Ailesiyle Aftim'e gelen Murad Musa, restoranın hem yıllara dayanan geçmişi, hem geleneksel yemekleriyle Beytüllahim'in sembolleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Musa, "Yemeklerin damakta bıraktığı lezzet, seni onlarca yıl geriye götürüyor. Beytüllahim'e gelip de Aftim'e uğramayan kente hiç gelmemiş demektir." ifadelerini kullandı.

- "Makul fiyatlarıyla 5 yıldızlı restoranlarla yarışıyor"

Kuveyt'te ikamet eden Filistinli Rinta eş-Şumeli de Batı Şeria'yı her ziyaret ettiğinde mutlaka Aftim'de yemek yediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu tarihi mekan bizi 1940'lara, belki daha da eskilere götürüyor. Mükemmel bir restoran, makul fiyatlarıyla 5 yıldızlı restoranlarla yarışıyor."

- Restoranın hikayesi duvarda asılı

Merhum Selame'nin, restoranının duvarına astığı levhada müessesenin kuruluş hikayesi yer alıyor.

Levhada, Selame ailesinin Filistin halkının maruz kaldığı ve Nekbe olarak isimlendirdikleri gün, Yafa'dan Beytüllahim'e zorla göç ettirilmeleri, restoranın kurulması ve ailenin büyük oğlunun restorana Aftim ismini vermesi hikaye ediliyor.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.