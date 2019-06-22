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Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:28
Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu

BEYTÜLLAHİM (AA) - Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında taş vaftiz teknesi bulundu.

Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el-Bendek, kilisede düzenlediği basın toplantısında, kilisenin güney koridorundaki sekizgen vaftiz teknesinde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bu teknenin içine gizlenmiş bir başka yuvarlak taş tekne bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Yeni bulunan teknenin miladi 6'ncı yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüklerini, üzerinde Bizans dönemi işlemelerinin bulunduğunu ve iyi durumda olduklarını ifade eden Bendek, teknenin Hristiyanların vaftizi için kullanıldığını kaydetti.

Bu yeni keşfin kilise tarihiyle ilgili daha fazla araştırma ve tahlil gerektirdiğini aktaran Ziyad el-Bendek, Filistin Turizm Bakanlığından uzmanların kiliseye geleceğini, ayrıca komisyonun bu tarihi tekne için uluslararası uzmanlar çağırdığını dile getirdi.

Bendek, araştırmalar sonucu ulaşılan bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

Yeniden Doğuş Kilisesi'nde 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:28
  1. Beytüllahim
  2. Filistin
  3. Kilise

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