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Beytüllahim'deki dev Noel ağacı aydınlatıldı

Çok sayıda kişi, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi meydanına akın etti

02 Aralık 2018 Pazar 00:55
Beytüllahim'deki dev Noel ağacı aydınlatıldı

BEYTÜLLAHİM (AA) - Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı.

Çok sayıda kişi, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi meydanına akın etti. Noel Ağacı'nın aydınlatılması sırasında havai fişek gösterisi yapıldı.

Dev Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen kutlamada, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman da hazır bulundu.

Salman, yaptığı konuşmada, bu yılki yılbaşı mesajının, "yaşam ve varlık" olduğunu, kutsal toprakların ayakta kalmayı hak ettiğini, kararlı ve umutlu olduklarını, çocuklara ve gençlere tarih boyunca atalarının yaşadığı bu topraklarda kalma hakkının verileceğini söyledi.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'ten beri zulmün devam ettiğine dikkati çeken Salmon, uluslararası toplumun, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması noktasında üzerine düşen tutumu sergilemesini istedi.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor. İmparator Konstantinus’un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:55
  1. Beytüllahim
  2. dev noel ağacı

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