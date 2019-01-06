Beytüllahim'de Patrik 3. Theophilos protestosu

BEYTÜLLAHİM (AA) - Filistinli gruplar ve kurumlar ile bir grup Hristiyan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi meydanında düzenlenen karşılama törenini protesto etti.

Beytüllahim Belediyesi ve Ortodoks Hristiyan derneklerinin katıldığı gösteride, 3. Theophilos'u "hain" olmakla suçlayan sloganlar atıldı. Patriğin bulunduğu konvoy, atılan sloganlara rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında ilerleyişini sürdürdü.

Aralarında Hristiyanların da olduğu Filistinliler, Patrik 3. Theophilos'u, Ortodoks Kilisesi'ne ait vakıf ve gayrimenkulleri İsrail makamlarına satma ya da kiralamak amacıyla anlaşmalar imzalamakla suçluyor.