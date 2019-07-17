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Beyşehir’e dev Türk bayrağı

Konya’nın Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesinde, yurt içi ve yurt dışında yaşayan hayırsever vatandaşların maddi yardımlarıyla temin edilen dev Türk bayrağı, yerleşim merkezinin girişindeki bir noktaya dikildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
Beyşehir’e dev Türk bayrağı

Konya’nın Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesinde, yurt içi ve yurt dışında yaşayan hayırsever vatandaşların maddi yardımlarıyla temin edilen dev Türk bayrağı, yerleşim merkezinin girişindeki bir noktaya dikildi.


Yerleşim merkezinin girişine dikilen 15 metre yüksekliğindeki direğe 6 metre boyunda, 4 metre enindeki dev Türk bayrağı düzenlenen programda kurulan özel hidrolik düzeneğiyle göndere çekildi. Direğe asılan dev Türk bayrağı için düzenlenen program, yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinleri ile çevre mahallelerde ikamet eden çok sayıda insanı da buluşturdu.


Programa katılan Beyşehir ilçe Belediye Başkanı Adil Bayındır da yaptığı konuşmada, göndere çekilen şanlı bayrağın yerleşim merkezi girişine çok yakıştığını vurgulayarak, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” mısrasını okuduktan sonra, “Akçabelen Mahallemizdeki hemşehrilerimizin bu bayrak sevgisinin her yerleşim merkezine örnek olmasını diliyorum. Bu topraklar her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişimi de, seçimle gelenlerin ancak seçimle gideceğini, hiçbir kuvvetin halk iradesinin üstünde duramayacağını bir kez daha göstermiştir. Bu anlamda 15 Temmuz şehitlerimizi ve vatan, millet, bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.


Bayındır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar! Gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki; bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü de hatırlatırken, Beyşehir’de de anıtı dikilen Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 9 gün arayla şehit düşen Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı gibi tüm kahraman şehitleri de saygı ve minnetle andıklarını sözlerine ekledi.


Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın yanı sıra Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, çevre mahallelerin muhtarları, vatandaşlar katıldı. Programın sonunda katılımcılara lokma tatlısı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
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