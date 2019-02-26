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Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858 seçmen oy kullanacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 53 bin 858 kişinin oy kullanacağı açıklandı.

26 Şubat 2019 Salı 14:38
Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858 seçmen oy kullanacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 53 bin 858 kişinin oy kullanacağı açıklandı.


Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayısı 53 bin 130 ve sandık sayısı 184 olan Beyşehir’de, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde ise 53 bin 858 seçmen, toplam 199 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart’ta, Beyşehir’de hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu sağlık raporu ile tespit edilen 12 seçmen de görevlendirilen 12 seyyar sandığın ikamet adreslerine getirilmesiyle vatandaşlık görevini icra edebilecek. 31 Mart’ta, Hüyük ilçesinde 13 bin 114 seçmen 47 sandıkta, Derebucak ilçesinde ise 5 bin 293 seçmenin 21 sandıkta oy kullanacak.


Öte yandan, yapılacak seçimler dolayısıyla kullanılacak şeffaf sandık ve paravanların da İlçe Seçim Kurulu tarafından ilçe merkezi ve dış mahallelerde oy kullanılacak merkezlere dağıtımının da başladığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:38
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