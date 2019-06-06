Beyşehir’de Osmanlı bayram yemeği geleneği günümüzde de yaşatılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bazı dış mahallelerde Osmanlı bayram çıkarma yemeği geleneği günümüzde de yaşatılıyor.

Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinde de bu kapsamda bir yemek programı düzenlendi. Konya Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yemek programında konuşan Dernek Başkanı Hasan Özen, Osmanlılar’dan günümüze kadar yaşatılan bayram çıkarma yemeğinin yerleşim merkezinde birçok siyasetçi, akademisyen ve iş dünyasından isimler ile yöre insanını bir araya getirerek kucaklaşmasına vesile olduğunu belirtti. Özen, Osmanlılar döneminden bu yana yerleşim biriminde yaşatılmaya çalışılan gelenek hakkında şunları aktardı:

“Çocukluğumuzdan zihinlerimizde kalan bu geleneği yaşatalım dedik. O yıllarda zengin, varlıklı aileler sütlü buğday çorbası, et yahnisi, bulgur pilavı, üzeri yoğurtlu yaprak sarması, vişne hoşafı ve helvadan oluşan bir menüyle ‘Bayram Çıkarma’ yemeği adı altında önceleri evlerinde sonraları ise cami avlularında yemek verirlerdi. O yemeklerin tadı halen damaklarımızdadır. Zengin-fakir bu yemeklerde aynı sofrada toplanır, bir anlamda bu yemekler toplumsal barışı, kardeşliği ve paylaşmayı tesis ederdi. Bizler de o günleri hatırlayalım, o günlere gidelim düşüncesiyle böyle bir yemeği gerçekleştirelim dedik. Bu vesile ile hem mahallemizde yaşayan hem de gurbetteki hemşehrilerimiz bir araya geliyor, bayramlaşıyor, kucaklaşıyor. Birbirleri üzerinde olan hak ve hukukları üzerinden helalleşiyor. Bizler de bunu tesis ettiğimiz için mutlu oluyoruz.”

Yemek programına katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, yöre halkının Ramazan Bayramını tebrik ederek bu tür organizasyonların hemşehrilerinin birlik ve beraberliğini daha üst noktalara taşıması bakımından önemine vurgu yaptı.