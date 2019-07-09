Beyşehir’de modern seracılık dönemi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tarım uzmanlarının da destek ve teşvikiyle modern seracılık döneminin başladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, kurum olarak örtü altı yetiştiriciliğinde çiftçilere teknik destekler sağlayarak üretimi teşvik ettiklerini dile getirdi.

İlçeye bağlı Üzümlü ve Karadiken mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen Ziraat Bankası tarafından finanse edilen bin ve 2 bin metrekarelik alanlarda kurulan seralarda domates üretiminin başladığını belirten Kaya, “Bölgemizde ayrıca bambus ve terrestris arılarını kullanarak daha çevreci üretim de gerçekleşmeye başladı. İlçemizde seracılığın daha da yaygınlaşması adına İlçe Müdürlüğü olarak ilk günkü azim ve gayret ile modern seracılığı bir adım daha taşımak için üreticilerimizin daima yanında yer almaya devam ediyoruz. Bölgemizde kurulan seralarda yatırımcılarımız Ziraat Bankası’nın düşük faizle kredi uygulamasından yararlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen teknik kriterlere uygun yapılan sera yatırımlarında üretime yönelik girdilerin finansmanı bu bankamızın düşük faizli kredileri ile destekleniyor. Üzümlü ve Karadiken bölgemizdeki yatırımcılarımız da bu destekten istifade ettiler” ifadelerini kullandı.