Beyşehir’de kurulan üçüncü 112 acil servis istasyonu açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son Beyşehir ziyaretinde ilçeye kurulacağının sözünü verdiği üçüncü 112 acil servis istasyonunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Müftü Mahallesine konuşlandırılan yeni acil servis istasyonunun açılışına katılan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, yaptığı konuşmada, “Beyşehir’e üçüncüsü kazandırılan 112 acil servis istasyonu Beyşehir’imize hayırlı olsun” dedi.

İktidara geldikleri günden bu yana sağlık konusunda çok güzel işler başardıklarını vurgulayan Samancı, halkın da sağlık konusundaki hizmetler noktasında teveccühünü bildiklerini belirterek, “Sizlerin de bildiği gibi Beyşehir’imiz olarak sağlık yatırımları noktasında gerekse acil servis 112 noktasında çok iyi yerlere gidiyoruz. Burada personel eksikliğimiz noktasında sıkıntılarımızın olduğunun bilincinde ve farkındayız. Sağlık Bakanımız geçmiş günlerde ziyarete gelmişti, o ziyarette gerek doktor eksikliğimiz, gerekse personel eksikliğimiz kendisine iletildi ve gerekli talimatlar verildi. İnşallah aşama aşama bu eksiklikleri giderme noktasında, hastane konusunda, sağlık hizmetleri noktasında eksikleri il müdürümüz ile birlikte takip ediyoruz. Yerlerine yenilerini getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, sağlıkta dönüşümün sahada katkılarını gördüklerini dile getirerek, “Bizler dinamik bir şekilde bu 73 istasyonumuzun hepsinin iç malzemelerini yeniledik. Bir yıl içerisinde şartları kötü olan istasyonumuzun 15 tanesini de yeni yerlerine taşıdık. İnşallah bu sene sonunda da 26 istasyonumuz yeni yerlerine taşınacak. Bütün istasyonlarımızı hak ettikleri yerlerinde hizmetlerinde devam etmelerini sağlayacağız. Bizler kendi çalışanlarımızı memnun etmeden vatandaşımızı memnun edemeyeceğimizin farkındayız. Kendi çalışanlarımız gece gündüz 24 saat çok ağır şartlarda vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Onlara sağlıklı ortamlar sağlamaya gayret ediyoruz.AyrıcaBeyşehir için iki tane müjdemiz var; bir tanesi askeriyenin yanındaki 2 nolu sağlık ocağımız var, orada çok güzel örnek bir projemiz var. 6 hekimlik aile sağlığı merkezi projesi tamamlandı. İnşallah en yakın sürede hizmete sunacağız. İlçe sağlık müdürlüğümüz ve 112 sağlık müdürlüğümüzün olacağı bir binamız, proje örneklerini şimdi sizlere dağıtacağız. Ayrıca 2 nolu İçerişehir’deki yerde kazılara başlandı. Orası da en yakın sürede hizmete girecek. Orada da 112 ekipleri olacak. 2 tane 112 istasyonumuz yeni yerine taşınacak. Ekibimiz ve ambulansımız tam önemli olan bu şekilde devam etmeleri, bizler bu taleplere anında cevap vererek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin destekleri ile bizler sahada gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Beyşehir sağlıkta çok iyi noktada, 23 tane sağlık evimizin 18’inde ebe ve hemşiremiz mevcut, bu çoğu ilçeye nasip olmayan bir rakam. Tabi bu sağlık evlerimizin bazılarında acil bir tadilat gerekiyor. Biz onları da takvimimize aldık. Yapılan bu hizmet Beyşehir’e hayırlı olsun arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beyşehir’in 3’üncü 112 Acil Sağlık İstasyon Merkezi kurdele kesilerek açıldı ve ilçeye hizmet vermeye başladı.

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mustafa Koç, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, kurum amirleri, vatandaşlar katıldı.