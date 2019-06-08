0553 313 94 23

Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesinin öncülüğünde kent konseyi kuruluyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesinin öncülüğünde kent konseyi kuruluyor. Kent konseyinin oluşturulması için düzenlenecek ilk toplantı 10 Haziran’da Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede kurulacak Beyşehir Kent Konseyine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kent konseyinin günümüzde yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen bir oluşum olduğunu belirten Başkan Bayındır, “Her şehrin, her köşesindeki vatandaşının, her yeteneğin birleştirilerek oluşturulduğu, her yetenek derken kadın erkek ayrımı yapmadan, şehri için ‘Benim şu fikrim var’ diyenlerin bir araya geldiği, ‘Ben Beyşehir için varım’ diyenlerin bir araya geldiği bir felsefeyi, önce Beyşehir felsefesini kent konseyi ile şekillendirmek istedik. 10 Haziran’da saat 14.00’te Kültür Merkezimizde bununla ilgili ilk toplantı yapılacak. Amacımız, Beyşehir halkının bilgisinden, bilgi birikiminden, dağarcığından ne çıkarırsak onu şehir lehine kullanabilmektir. Bu maksatla beyinleri, düşünen adamları, düşüncesi olanları bir araya getirip birlikte şehri daha nereye taşıyabiliriz, neleri yaparsak daha iyi olur, Beyşehir tartışmasını açabileceğimiz bir ortamdır kent konseyi” şeklinde konuştu.


Kurulacak kent konseyinde görev yapacak çeşitli komisyonların da yer alacağını söyleyen Bayındır, “Hep birlikte üreten demiştik, hep birlikte üreteni, hayvancılık, tarım, eğitim, turizm ve şehrimizin beklediği sanayi ve idari manada daha neleri yaparsak daha nelere gideriz, birbirimize sahip olma anlamında, bir olma anlamında konseyin yapacaklarını gün geldikçe hep beraber göreceğiz. Kent konseyinin Beyşehir için iyi bir gelişme olduğunu söylemek istiyorum. Halkımızı davet edeceğiz ki onlar da gelip dinleyebilecekler ve kent konseyi toplantılarının hepsi halka açık da olacak, halkla beraber olacak” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci, uyuşturucu üretme iddiasıyla tutuklandı
    1. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    2. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    3. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    4. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    5. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    6. Şehit mezarına bırakılan not..
    7. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    8. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Malezya'daki kabine görüşmelerinde..
    11. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    12. CHP Milletvekili Kazım Arslan son..
    13. Arpa ve buğdayda yüksek rekolte..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil,..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol..
    16. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Tatilciler dönüş yolunda
    19. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    20. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    21. Gülüş estetiğinde sadece dişler önemli..
    22. Yaz sıcaklarıyla mücadele etmenize..
    23. (Özel Haber) Bisikletli seyyah 8 günde..
    24. NATO ülkelerinden dev tatbikat
    25. Bu 3 işaret sizde varsa oyun..
    26. Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk..
    27. Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor
    28. Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı!..
    29. Komşularının kavgasını ayırmaya..
    30. Polise söven Altaylı’dan Valiye söven..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi