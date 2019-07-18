0553 313 94 23

Beyşehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi ile 210 kök kenevir ele geçirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
Beyşehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi ile 210 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde açık alanda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını belirledi. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında operasyon için düğmeye basan ekipler, 3 şahsın ekilen bitkilerin sulama ve bakımını yaptığını tespit etti. Efle mevkisine gelen ekipler, ağaçlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekilen kenevirler ile sökülerek kurumaya bırakılan kubar esrar maddesi buldu. Ekipler, 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi, 210 kök kenevir bitkisi ve 4 adet sulama kovası ele geçirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    1. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    2. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    3. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    4. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    5. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    6. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    7. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    8. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    9. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    10. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    11. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    12. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    13. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    14. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    15. Adana’da "Nikah Turizmi"
    16. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    17. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    18. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    19. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    20. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    21. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    22. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    23. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    24. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    25. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    26. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    27. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    28. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    29. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    30. ’Sarı fırtına’, sıfır otomobil..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!