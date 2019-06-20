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Beyşehir’de jandarmadan kan bağışı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği tarafından Beyşehir’de Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Beyşehir’de jandarmadan kan bağışı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği tarafından Beyşehir’de Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Atatürk Anıtı Meydanı’na gelen Türk Kızılayı’na ait tam donanımlı kan bağışı tırında vatandaşların kan bağışları kabul edildi. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel ve askerler de kan bağışında bulundu. Kampanyaya vatandaşların da yoğun destek verdiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:53
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