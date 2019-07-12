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Beyşehir’de Göl Feneri Derneği’nden yoksullar yararına kermes

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Göl Feneri Derneği tarafından ilçede yaşayan yoksul vatandaşlar yararına düzenlenen kermes etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:13
Beyşehir’de Göl Feneri Derneği’nden yoksullar yararına kermes

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Göl Feneri Derneği tarafından ilçede yaşayan yoksul vatandaşlar yararına düzenlenen kermes etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.


Beyşehir’de, Göl Feneri Derneği tarafından ilçede ikamet eden yoksul vatandaşlar için düzenlenen kermesin açılış programı yapıldı. Vuslat Parkı’ndaki gerçekleştirilen kermesin açılış töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkan Vekili Harun Ağrıs kermes etkinliğinin ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Vekili Ağrıs, “Bu tür derneklerimizin yapmış olduğu çalışmaları takdire şayan görüyoruz. Belediye ve meclis olarak bu tür faaliyet gösteren derneklerimizin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” dedi.


Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı ise, 2004 yılında kurulan derneğin 8 yıldır da çalışmalarına aşevi faaliyetlerini eklediğini belirterek, vatandaşlardan gelen ikinci el giysi ve ev eşyalarının yanı sıra sıfır eşya ve malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi. Beyşehir’de ihtiyaç ne ise dernek olarak o yöne doğru hareket ettiklerini vurgulayan Takavcı, “Son 10 yılda evde yemek yapamayacak durumda olan insanlarımıza da sıcak yemeğin ulaştırılmasını en acil faaliyet olarak değerlendirdikten sonra çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yönetim kurulumuzun ve özel ekibimizin tespitleri doğrultusunda başlayan aşevi hizmetimiz sadece Beyşehir merkezde değil, Karadiken’den başlayan daha sonrasında Yeşildağ ve Kurucuova istikametine kadar 6 yerleşim merkezimizi de kapsamaya başladı. Belediye Başkanımız Adil Bayındır Bey’in de lojistik destek sözüyle birlikte şehir içinde de yine bu hizmeti başlatmasıyla biz yine yeni bir hat olan dış mahallelerimizden Çiçekler, Hüseyinler, Fasıllar, Başgöze tarafına da bir hat açmaya karar verdik. İnşallah 15 beldemizdeki ihtiyaç sahiplerine bu sıcak yemeği ulaştırmış olacağız. Bu kermes etkinliği ile ilgili olarak ise sağ olsunlar özellikle hanım kardeşlerimiz düzenliyor. Onların da ellerine sağlık diyoruz. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.


Memur-Sen Beyşehir İlçe Başkanı Halil Yavşil de, Göl Feneri Derneği’nin yaptığı hayır çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.


Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ise, bu tür faaliyetlerin bir gönül işi olduğuna kaydederek, “Hepinizden Allah razı olsun. Bu işleri yapmak büyük emek ister. İnanıyorum ki, kimsesizlerin kimsesi oluyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kermesin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve davetliler daha sonra satışa çıkarılan ürünlerin yer aldığı kermesi gezdi. 10 gün açık kalacak kermesten elde edilecek gelirin Beyşehir merkez ve dış mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:13
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