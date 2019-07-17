0553 313 94 23

Beyşehir’de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’en eşi Emine Erdoğan’ın himayeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “sıfır atık” projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak “sıfır atık için ben de varım” konulu etkinlik düzenlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
Beyşehir’de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’en eşi Emine Erdoğan’ın himayeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “sıfır atık” projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak “sıfır atık için ben de varım” konulu etkinlik düzenlendi.


Sıfır atık projesinin daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla Konya’nın Beyşehir ilçesine de gelen Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “sıfır atık için ben de varım” gezici aracı, Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde göl kenarındaki festival alanında çocuklarla buluştu. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılmasını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefinin anlatıldığı çocuklar, maskot ve animasyon ekibinin sahnelediği tiyatro gösterisini de ilgiyle izledi. Proje ile ilgili görsellerin izlettirildiği, yarışmaların da düzenlendiği program sonunda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da hafif şiddetli deprem
    1. Erzurum’da hafif şiddetli deprem
    2. Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
    3. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    4. Almanya’nın yeni savunma bakanı belli..
    5. YÖK atlas tercih robotu ÖSYM 2019 YKS..
    6. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    7. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    8. Beyşehir’e dev Türk bayrağı
    9. Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    10. Borsa güne yükselişle başladı
    11. 1355 yataklı dev sağlık üssü hizmette
    12. Haziranda ayında konut satışlarında..
    13. 28 Şubat’ın darbe olmadığını..
    14. Avrupa’da rakip PAOK
    15. Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt..
    16. Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da..
    17. Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
    18. Fabian Ernst Beşiktaş’a geri dönüyor!
    19. Yenipazar lavanta kokmaya başladı
    20. Kumluca’da içme suyu hattında boru..
    21. Ciro endeksleri arttı
    22. Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
    23. Ciro endeksleri açıklandı
    24. Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi..
    25. Yaylalarda koyun kırkma zamanı
    26. Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık..
    27. 26 şüpheliden 16’sı tutuklandı
    28. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    29. Perakende satış hacmi aylık bazda arttı
    30. Tuşba Belediyesinden ‘Hasta ve..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!