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Beyşehir’de 2019 YKS koordinasyon kurulu toplantısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2019 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:07
Beyşehir’de 2019 YKS koordinasyon kurulu toplantısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2019 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Beyşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, hafta sonu yapılacak YKS nedeniyle alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve adayların daha sağlıklı bir ortam içinde sınavlarını yürütebilmesi, varsa eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek için bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Özdemir, ÖSYM sınavlarının yapıldığı merkez ilçeler için bir prestij konusu olduğunu hatırlatarak,“O yüzden, bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Çünkü bu sınavlar ilçemize bin bir güçlükle alınmıştır. Kalıcı olması için elimizden geldiği kadar aksaklıklara fırsat vermememiz gerekiyor” diye konuştu.



"Adayların sınav salonlarına zamanında gelmeleri önem teşkil ediyor"


ÖSYM Beyşehir Koordinatörü Prof. Dr. Ali Acar ise, sınava girecek adayları sınav giriş saatlerine dikkat etmeleri konusunda uyarırken, “Sınavda, saat 10.15’te başlayacak oturumlar için saat 10.00’dan sonra, 15.45’te başlayacak oturumlar için ise 15.30’dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Dolayısıyla sınav salonlarının kapıları, sınava 15 dakika kalınca kapanacak ve geç kalan adaylar içeriye alınmayacak. Bu kural gereği, adayların sınav salonlarına zamanında gelmeleri de önem teşkil ediyor” hatırlatmasında bulundu.



"Bizler bu toprağın çocuklarına yarını iyi hazırlamak zorundayız"


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçesinin sınav merkezi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz el birliği içerisinde yarın çocuklarımızın dikkatini dağıtacak her türlü gürültüden, her türlü rahatsızlıktan uzak tutmak, çocuklarımızı sınava rahatlıkla götürmek için zaten kardeşlerimiz de orada bekliyor. Onlara da görevler düşüyor. El birlik biz önce çocuklarımızın geleceği diye yaşıyorsak eğer, ki böyleyiz. Sizi tebrik ediyorum, hocamı tebrik ediyorum, kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Bizler bu toprağın çocuklarına yarını iyi hazırlamak zorundayız" diye konuştu.


Kurulda, hafta sonu yapılacak sınavlarda adayların motivasyonunu bozarak olumsuz etkileyebilecek ses ve gürültü kirliliğinin yaşanmaması için özellikle sınav merkezi olan okulların yakınlarında gerekli tedbirlerin alınması da karara bağlandı.Ayrıca sınav nedeniyle Beyşehir Pazarcılar Derneği de Cumartesi günü Esentepe Mahallesindeki semt pazarının sınav merkezi okulların yakınında olması nedeniyle gürültü kirliliğinin yaşanmaması için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurulmaması yönünde karar alındığını duyurdu.


Beyşehir’de, üniversite sınavları ilk kez 2017 yılında yapılmıştı. Bu yıl gerçekleştirilecek YKS’de 15 Haziran’daki temel yeterlilik sınavına Beyşehir’deki sınav merkezi olan 10 okulda 2 bin 588, 16 Haziran’da 8 sınav merkezi okulda yapılacak alan yeterlilik sınavına 2 bin 113, aynı gün öğleden sonra yapılacak olan yabancı dil sınavına ise 3 okulda toplam 117 aday olmak üzere genel toplamda 4 bin 818 adayın katılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:07
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