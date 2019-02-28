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Beyşehir’de 2018’de 448 bin 909 hasta tedavi gördü

Konya’nın Beyşehir İlçesi Devlet Hastanesinde 2018 yılında 448 bin 909 hastanın tedavi gördüğü bildirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:38
Beyşehir’de 2018’de 448 bin 909 hasta tedavi gördü

Konya’nın Beyşehir İlçesi Devlet Hastanesinde 2018 yılında 448 bin 909 hastanın tedavi gördüğü bildirildi.


Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, geride kalan yılın 12 aylık döneminde devlet hastanesinde toplam 448 bin 909 hastanın tedavi görerek sağlığına kavuştuğunu söyledi. Yine hizmet binasının da devreye girdiği söz konusu dönemde bu hastalardan 8 bin 868’inin yatarak tedavi gördüğünü belirten Dr. Küçükbuzcu, “142 bin 698 hastamız da acil servis ünitemizde ayakta tedavi gördü. Söz konusu dönemde A,B ve C grubu olmak üzere toplamda bin 439 hasta için ağır ve orta derece zorlukta olmak üzere toplamda 9 bin 44 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanemizde 202 hastamız belirtilen dönemde normal doğum, 132 hastamız ise sezaryenle doğum yaparken, toplam 334 hastamız canlı doğum yapmıştır” dedi.


Başhekim Küçükbuzcu, hastanede 2018 yılında yürütülen diğer sağlık faaliyetleri ile ilgili olarak ise şu istatistiki bilgileri vererek, “Hastanemizin görüntüleme merkezinde söz konusu dönemde 18 bin 639 hastamızın MR’ı çekilirken, 16 bin 468 hastamız ise bilgisayarlı tomografi çekiminden istifade etmiştir. Yine, palyatif servisimizde 202 hastamız tedavi görürken, evde sağlık ve bakım hizmetleri biriminde kayıtlı 258 hastamıza sağlık hizmeti verilmiştir. Beyşehir Devlet Hastanemiz bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için yoğun çaba ve gayret gösteren ekibimizin hastanemize başvuran vatandaşlarımızın rahatsızlıklarına en kısa zamanda çözüm bulabilmesi adına sık sık yürütülen eğitim semineri ve toplantılara dahil edilerek en iyi hizmeti vermesi sağlanmaktadır. Bu anlamda yoğun bir mesai temposu içerisinde görevini en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışan hastane yönetimimize, doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelimize gösterdiği üstün performansından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:38
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