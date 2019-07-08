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Beyşehir’de 16. Geleneksel Anamas-Dedegöl Kültür Şenlikleri yapıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Beyşehir’de 16. Geleneksel Anamas-Dedegöl Kültür Şenlikleri yapıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.


Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kurucuova Mahallesi şenlik alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu tür şenliklerin birlik, beraberlik ve kaynaşma anlamında önemine dikkat çekerek, “Sizler dayanışmanın, birlik olmanın, beraber olmanın ta kendisisiniz” dedi.


Başkan Bayındır, Kurucuovalılar’a Dumanlı yolu ile ilgili müjde de vererek, “Ben bu yolu Dumanlı’ya bağlayacağım bu sene Ağustos ayında. Buradan bunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.


AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, bu yıl 16’ıncısı düzenlenen etkinliğin devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılmasının arzusunda olduklarını dile getirerek, “Özellikle bölgemizde ve ülkemizde şu zor zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğumuz nokta birbirimize daha yakın durmamız, birbirimize her daim sarılmamızdır. Çünkü, şöyle bir bakıyoruz ki, bu topraklardan başka bizim gidecek de başka bir toprağımız yoktur" diye konuştu.


Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Özata ise, bölgedeki dayanışma ve dostluğun bu tür etkinliklerle daha da gelişmesi arzusu içerisinde olduklarını dile getirdi.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal da, şenlik bünyesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının bölgenin tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Can, geleneksel hale getirdikleri etkinlikleri düzenlemedeki amaçlarının bölgedeki birlik ve beraberlik duygusunu daha da geliştirip pekiştirmek olduğunu ifade ederek, dernek olarak yürüttükleri faaliyetlerden söz etti.


Şenlikte “Her yönüyle Kurucuova” konulu fotoğraf yarışmasının sergi açılışı da gerçekleştirilirken, ödül kazanan isimlere hediyeleri verildi. Ayrıca Anadolu’nun geleneksel köy düğünlerinde düzenlenen evlenme adetlerinden “güveyi dolandırma ve gelin okşaması” da temsili olarak canlandırıldı. Spor yarışmaları ve çuval yarışı da şenlikte ilgi çeken görüntülere sahne oldu. Etkinlik, mahalli sanatçıların konseri ve ağalık seçimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
  1. kültür
  2. fotoğraf
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