Beyşehir’de 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 11.’si düzenlenen Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni kapsamında Dumanlı yaylasında develerle temsili yörük göçü canlandırıldı.

Solaklı Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçe merkezinde Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen kortej yürüyüşünde mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde temsili Yörük göçü canlandırıldı. Eşrefoğlu Camisi’nin önünden başlayan kortej yürüyüşü, göl kenarındaki festival alanında sona erdi. Kortejin develerle tarihi Taşköprü üzerinden geçişi esnasında bir asır önceki tarih de yeniden canlandırıldı. Dumanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yörük şöleni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Türkmen beyleri ve yörükleri buluşturdu.

Şölende açılış konuşmasını gerçekleştiren Solaklı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak, etkinliğe katılım gösteren, katkı ve destek sunan herkese teşekkür etti.

Dumanlı yaylasının sadece Beyşehir değil, Manavgat ve Serik ilçelerinde yaşayan insanları da buluşturduğunu vurgulayan ve şenlikle birlik beraberliği, kaynaşmanın en güzel örneğinin sergilendiğini belirten Başkan Bayındır, “Manavgat’ımızın, Serik’imizin, Beyşehir’imizin tümü burada. Biz bu dağın bir yüzü, siz dağın öbür yüzü ama zirvemizde buluştuğumuz nokta da işte bu zirve diyorum. Hoş geldin Manavgat, hoş geldin Serik, iyi ki geldiniz, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Bölünmeden bu vatanı korumak boynumuzun borcu”

Kendisinin de Bayındır boyundan gelen bir soyun çocuğu olduğunu kaydeden Başkan Bayındır, “Benim boyum, benim soyum da hemen şuradaki Bayındır dağından, Konya yolundaki Bayındır boğazı, köyüne, boğazına taşınmış. Sizlere de Allah ömür versin, yalnız şunu söylemem lazım, bir kere bu organizasyonu yapan başta başkanıma olmak üzere bütün Türkmen Yörük beylerine bizi böyle buluşturan değerli insanlara şükran borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Benim 1989-2004 yılları arasında yaptığım 3 dönem belediye başkanlığından sonra 15 yıl ara verdim, şimdi tekrar yüce Allah yazdı, Beyşehir halkı teveccüh gösterdi, bugün bu göreve geldim. Bağımsız bir belediye başkanıyım, çünkü ben her siyasi partinin bütününden oy alan adamım, o yüzden huzurunuzda bütün Beyşehir bölgesineşükranlarımı, saygılarımı da arz etmek istiyorum. Sözü uzatmadan o devenin üzerinde gelen yavruları görünce Atatürk’ün sözü gelir aklıma. Demiş ki; ‘Toroslar’da bir çadırda duman tütüyorsa, hiç korkmayın bu ülke bölünmez’. Allah ondan razı olsun, bize güzel bir Cumhuriyet, bize güzel bir birlik, bize güzel bir vatan verdi. Boynumuzun borcu birlik olmak, boynumuzun borcu bir arada olmak. Bölünmeden bu vatanı korumak boynumuzun borcu. O duygular içinde ben de Aksakallı dedemin bana taktığı bu bayrağı ve Türk’ün geleneğindeki renkleri taşıyan ecdadın simgesini şerefle taşımaktanonur duyuyorum ama seneye daha gururlu taşıyacağım zira size yüzüm olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bayındır, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa’ya günün anısına Beyşehir’de Yörük kültürünü yansıtan figürlerle bezenerek dokunan bir kilim hediye etti.

"Yörükler bu milletin temelidir”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de şölende olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ülkeyi ayakta tutmak, bu ülkeyi yüceltmek, bu ülkeyi Ulu Önder Atatürk’ümüzün dediği gibi medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin görevi, sorumluluğu. Bunu örf ve adetlerimizle, geleneklerimizle ancak yapabiliriz” diye konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta ise “Yörükler bu milletin temelidir, bu vatanın direğidir. Dolayısıyla Allah’a çok şükür, Allah bu vatanı, bu millete bağışlamış, bin yıldır burası bizim vatanımız olmuş, gerçekten dünyanı cenneti olan bu memleket bizim olduğu için ne kadar şükretsek azdır” ifadelerine yer verdi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Yörük kültürünü yaşatmak uğruna bu şölenleri düzenleyen, şölenlere emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesinin de kıl çadır kurarak misafirlerini ağırladığı şölende, protokol konuşmalarının ardından şenlik alanında Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde temsili olarak Yörük göçü canlandırıldı, yöresel folklor gösterileri sergilendi. Etkinlik kapsamında halk ozanları konser verdi, yöresel sanatçılar sevilen türkülerini seslendirdi. Programın sonunda ise Yörük beyi seçilen isme hediyeleri verilerek kara kalpak giydirildi.

Şölene, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa, Solaklı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Yörük dernek, federasyon ve konfederasyon başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.