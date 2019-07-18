0553 313 94 23

Beyşehir yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanan ikinci sanayi sitesindeki dükkanların hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
Beyşehir yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanan ikinci sanayi sitesindeki dükkanların hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’ndeki kura çekim programında sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hepimiz bu şehrin insanıyız. Birlikte, omuz omuza içinden çıkamayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.


Önemli olanın niyet olduğunu vurgulayan Bayındır, “Niyet halisane olsun, samimi olsun. Sizler sabahtan akşama kadar alın teri döken insanlarsınız. Sizlerin o teriniz çok kıymetlidir. Bu şehrin yüzünün akıdır. Bu şehirde ekmek davasının en iyi temsili, sizin alnınızdan dökülen terdir, bu duygular içinde ben ancak size hizmeti borç bilirim” şeklinde konuştu.


Belediye Başkanlığı yaptığı eski dönemde mevcut sanayi sitesinin kuruluş aşamasında belediye olarak yürüttükleri faaliyet ve çalışmalardan dasöz eden Başkan Bayındır, Beyşehir’in günümüzde sanayi noktasında geldiği noktaya dikkat çekerek, gurur duydukları bu noktayı çok önemsediklerini vurguladı. Beyşehir Belediyesi olarak sanayicinin hep yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bayındır, Beyşehir’de yeni dönemde üçüncü, dördüncü sanayi sitelerini görmeyi de arzu ettiklerini ifade etti. Bayındır, “Yeni sanayi sitemizde faaliyet gösterecek sanayicilerimize hayırlı işler diliyorum. Allah, kazasız belasız, sağlık içinde hayırlı işler versin inşallah” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından kooperatif üyesi sanayiciler, yeni dönemde faaliyet gösterecekleri yeni işyerlerini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, programda sanayiciler adına ilk kurayı çekti. Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, YeşilyurtSanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Akçapa ve sanayici esnafı katıldı.


106 dükkan bulunan ve tamamlanmak üzere olan yeni sanayi sitesinin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin lira
    1. Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin..
    2. Arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis
    3. Türkiye’ye değer katıyor
    4. GittiGidiyor'dan Garanti BBVA'ya özel..
    5. Hafter 3 ülkenin desteğiyle yasağı..
    6. Kayserili Muaythai sporcularından..
    7. Kalp hastalıkları doğuştan olabiliyor
    8. 16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
    9. Diş çürüğü oluşumuna dikkat
    10. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo..
    11. Lokman Gör Alanyaspor’da
    12. Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü
    13. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde..
    14. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına..
    15. Rüya uçak Bali’de
    16. (Özel) Şişli’de kadın sürücünün küçük..
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yazın..
    18. Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere..
    19. 3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk..
    20. İstanbul’da piyasaya sahte para sürmek..
    21. Borsa güne yatay başladı
    22. Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban..
    23. (Özel) İstanbul’da asker uğurlayan..
    24. Başkan Soyer, Kadifekale’de “üretici..
    25. Evlerinin su basmasını çaresizce..
    26. (Özel) Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
    27. Tarım ve ormancılığın yol haritası..
    28. Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi
    29. Büyükşehir ekipleri, Kaleburcu..
    30. "Elektronik sigara yasaklanmalı"
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’