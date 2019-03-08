0553 313 94 23

Beyşehir Gölü’nde “gün batımı” canlı yayınına kaçak avcı engeli

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki ünlü gün batımının dünyanın her yerinden izlenmesi maksadıyla kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilince yönü değiştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 14:16
Beyşehir Gölü’nde “gün batımı” canlı yayınına kaçak avcı engeli

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki ünlü gün batımının dünyanın her yerinden izlenmesi maksadıyla kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilince yönü değiştirildi.


Beyşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Beyşehir Gölü üzerindeki grup vaktinin dünyanın her köşesinden izlenmesi amacıyla sahil kesimine bir canlı yayın kamerası kurdu. Güneşin battığı anlar, bu canlı yayın kamerası aracılığıyla belediyenin web sitesi aracılığıyla dünyaya izlettirilmeye başlandı.


Ancak, İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen bir ihbar, bu canlı yayın kamerasının kaçak avcılar tarafından da kaçak avlanmada kullanıldığını ortaya çıkardı. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığına bağlı asayiş botu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait teknelerin denetim ve kontroller için limandan ayrılışının ve dönüşünün canlı yayın kamerasından izlenerek telefonla gölde kaçak olarak avlanan balıkçılara haber verildiği ve bu yöntemle düzenlenen operasyon ve denetimlerden kurtulmayı başaran avcıların olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Beyşehir Belediyesine müracaatta bulundu. Beyşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu başvuru üzerine gün batımının izlendiği canlı yayın kamerasının görüş açısını değiştirerek, jandarma botu ile denetimlere çıkan diğer teknelerin yer aldığı bölgeyi yayın kapsamı dışına aldı. Yaşanan bu gelişme, Beyşehir Gölü’ndeki canlı yayınla gün batımı izlenmesinin de önüne geçmiş oldu. Canlı yayın kamerasının yönünün değişmesiyle grup vakti artık bir süre izlenebilirken, güneşin battığı anlar ise açı değişikliği dolayısıyla izlenemiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    1. AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    2. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    3. Kızıldaş projelerini tanıttı
    4. Van Büyükşehir Belediyesinden kitap..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile..
    6. 10. Kadın Festivali Kültürpark’ı..
    7. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddet..
    8. Isparta Belediyesi’nden yapay zeka..
    9. Nazilli Belediyesi’nden girişimcilere..
    10. Başkan adayı Murat Aydın: “Kapalı..
    11. Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini..
    12. Lastikler düşmesin diye canını..
    13. "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
    14. Erdoğan ile Guterres'in telefon..
    15. Erdoğan'dan Başpiskopos'a telefon!
    16. Antalya Ticaret Borsası’ndan istihdam..
    17. "İzmir'e hükümdar olmaya alışmış CHP..
    18. Forum Magnesia yönetimi kadınları..
    19. Galatasaray'da Antalyaspor maçı..
    20. 8 Mart’ta kadınlardan kadınlara..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM..
    22. Yoldan çıkan araç zeytinliğe uçtu
    23. Çerkezköy'deki termik santral..
    24. Van’da Yeşilay Haftası etkinlikleri
    25. Çekmeköy'deki helikopter kazasına..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    27. Ataşehir’de iş yeri alev alev yandı
    28. Belediyenin mesleki eğitim verdiği..
    29. Ecrin Sergisi Yeditepe Üniversitesinde..
    30. Corendon’a Almanya’dan prestijli ödül
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!