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Beyşehir-Drammen kentlerinin kardeşliği peyzaj çalışmasına da yansıdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Drammen Meydanı’ndaki kavşakta Beyşehir-Drammen şehirlerinin kardeşliği peyzaj çalışmalarına da yansıdı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:31
Beyşehir-Drammen kentlerinin kardeşliği peyzaj çalışmasına da yansıdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Drammen Meydanı’ndaki kavşakta Beyşehir-Drammen şehirlerinin kardeşliği peyzaj çalışmalarına da yansıdı.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe müftülüğü karşısındaki Drammen Meydanı’ndaki kavşakta başlatılan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Peyzaj çalışmaları kapsamında taflan bitkisiyle kardeş şehirler Beyşehir ve Drammen şehirlerinin ismi kavşaktaki çimlere işlendi. Ayrıca, kavşakta çiçeklendirme çalışması da yapılırken, mevsimlik petunya, begonya ve kadife ile ateş çiçeği türlerinin de dikimi gerçekleştirildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çok sayıda Beyşehirli hemşehrisinin yaşadığı Norveç’in Drammen kentinin Drammen Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü ile Beyşehir’in ilk kardeş kenti ilan ettiği bir şehir olduğunu hatırlattı. Kardeş kent protokolünün imzalanmasının ardından Mevlana Caddesi ile Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddelerini birleştirerek Eşrefoğlu Köprüsü’ne bağlayan ilçe müftülüğü karşısındaki kavşağın bulunduğu alana Drammen Meydanı ismini verdiklerini hatırlatan Bayındır, “Drammen kentine bir armağan olarak geçmiş dönemimizde ismi verilen Drammen Kavşağı’nın aradan geçen yılların ardından hafızalardaki yerini yeniden kazanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede böyle güzel bir çalışmaya imza attı. Drammen Kavşağı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılırken Beyşehir ve Drammen kentlerinin isimleri de alandaki çimlere taflan bitkisiyle yazıya dönüştürülerek işlendi. Çiçeklendirme çalışmaları ile de alandaki görsel zenginlik artırıldı. Yürütülen çalışma ilçe halkımız tarafından da kısa sürede beğeni topladı ve ilgi çekmeye başladı. Ayrıca, Basın Müdürlüğümüz de ortaya çıkan bu görsel güzelliği yükseklerden halkımıza gösterebilmek amacıyla kavşakta dron çekimi de gerçekleştirdi. Ekiplerimize bu anlamda yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:31
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