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Beyşehir Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, vatandaşlara hem elde hem de omuzda kullanılabilen ücretsiz bez alışveriş torbaları dağıtıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:59
Beyşehir Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, vatandaşlara hem elde hem de omuzda kullanılabilen ücretsiz bez alışveriş torbaları dağıtıldı.


Beyşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası dağıttı. Yurt genelinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Beyşehir Belediyesinden de destek geldi. “Sıfır atık” projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Beyşehir Belediyesi, proje çerçevesinde ilçe genelinde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere bez torbalar yaptırdı. Bu kapsamda basılan bez torbalar mahallelerde vatandaşlara dağıtıldı. Bez torbaların içerisinde vatandaşlara atkı, bere, Beyşehir Belediyesinin kültür yayınları ve çalışmalarını içeren dergi, kitap ve broşürler de dağıtıldı.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı bir belediye olarak vatandaşlara bu süreçte katkı sunmak amacıyla bez torbalar bastırdıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız market alışverişlerinde kullanmaları için dağıtılan bez torbalara yoğun ilgi gösterdi. Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik sürdürülen uygulamaları yerel yönetimler olarak bizler de destekliyoruz. İnsanlarımızı plastik poşetlerden uzaklaştırarak bez torbalarla buluşturmak istedik. Yüz yıllarca doğada kalan çevre düşmanı poşetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı hem bez torbaya alıştırmak, hem de çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle belediyemizin hazırlattığı bu torbaları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bez torbaların dağıtılması ile ilçemizde bir farkındalık oluşturması için de çaba gösteriyoruz” dedi.


Ücretsiz bez torba dağıtılan vatandaşlar da, Beyşehir Belediyesinin bu uygulamasından dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:59
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