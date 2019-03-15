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Beyşehir Belediyesinden sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet hediye edildi.

15 Mart 2019 Cuma 11:41
Beyşehir Belediyesinden sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet hediye edildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftülüğünün talepleri doğrultusunda Sadıkhacı Mahallesinde ikamet eden ve 40 gün süreyle camiye giderek sabah namazı programlarına katılan 13 çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi. Bisikletlerin Sadıkhacı Mahallesinde çocuklara dağıtımı programına İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Murat Özaltun, geçen yıl Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Müftülüğünün desteğiyle hayata geçirdiği “güle oynaya camiye gel” projesi kapsamında 40 gün boyunca sabah namazında camiye giden 44 bin 400 çocuğa il genelinde bisiklet hediye edildiğini hatırlattı. Özaltun, İlçe Müftülüğünün bu proje kapsamında kendilerine yaptığı talebe dikkat çekerek, “Çocuklarımızın talepleri bizim için birer emirdir, dedik. Bu gün bisikletleri hak sahibi çocuklarımıza teslim ederek onları sevindirdik” dedi.


İlçe Müftüsü Mahmut Çelik ise, Beyşehir Belediyesinin bugüne kadar kurum her zaman yanlarında olduğunu belirterek,“Geçtiğimiz 2018 yılı yaz mevsiminde büyükşehir belediye başkanlığımızın organizesi ve il müftülüğümüzün desteği ile 40 gün sabah namazına camiye gelen çocuklarımıza bisiklet hediyesi takdim edilmişti. Sadıkhacı Mahallemizde eflatun caminde 13 arkadaşımız camiye devam etti ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı buradaki çocuklarımız bisiklet alamamıştı. Biz de bu durumu belediye başkanımıza aktararak başkanımızdan destek istedik. Belediye başkanımız bizleri kırmadı ve bu bisikletleri buraya getirdi. Bu kapsamda desteklerinden dolayı belediye başkanımız Murat Özaltun’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:41
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