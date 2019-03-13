0553 313 94 23

Beyşehir Belediyesinden kan bağışı desteği

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi düzenlenen kan bağışına destek verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Beyşehir Belediyesinden kan bağışı desteği

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi düzenlenen kan bağışına destek verdi.

 

Beyşehir Devlet Hastanesinde, Türk Kızılayı ve Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel ve askerler ile daire amirleri de kan bağışında bulundu.

 

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Bir gün size de lazım olabilir" sloganıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyasının ilkini geçen yılın sonunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Küçükbuzcu, "Hastanemizde ilki yoğun ilgi gören kan bağışı kampanyamızın ikincisinde yine toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Kan bağışı kampanyasına destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün başlayan ve yarın da sürecek iki gün süreli kampanya kapsamında tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:54
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
    1. Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor..
    2. Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini..
    3. En fazla kazandıran yatırım fonları
    4. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
    5. Yatırım fonu istatistikleri
    6. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
    7. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
    8. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
    9. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
    10. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
    11. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
    12. Antalyaspor’un milli gururu
    13. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
    14. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
    15. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
    16. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
    17. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
    18. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
    19. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    20. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!