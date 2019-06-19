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Beyşehir Belediyesinden göl kıyılarında yabani ot mesaisi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle başta göl kıyıları olmak üzere değişik nokta ve alanlarda, aşırı uzadığı için çirkin görüntü sergileyen, farklı olumsuzluklar oluşturabilen yabani otlardan kent merkezini temizleyip arındırabilmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
Beyşehir Belediyesinden göl kıyılarında yabani ot mesaisi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle başta göl kıyıları olmak üzere değişik nokta ve alanlarda, aşırı uzadığı için çirkin görüntü sergileyen, farklı olumsuzluklar oluşturabilen yabani otlardan kent merkezini temizleyip arındırabilmek için yoğun bir mesai yürütüyor.


Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerek ilçe merkezinde, gerekse 55 dış mahallede ilkbahar mevsiminden bu yana yeşil alanlar, park ve bahçeler, yol kenarları, kaldırımlar, refüjler, dış mahallelerin meydanları, göl kıyıları, talep gelen bazı kamu kurumlarına ait açık alanlar, okul bahçeleri ve farklı noktalarda daha temiz bir çevre oluşturabilmek amacıyla yürüttüğü uzayan çimlerin biçilmesi, çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yaz mevsimi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl hem ilkbahar döneminin hem de Haziran ayının yağışlı geçmesi nedeniyle farklı noktalarda aşırı uzayan ve çirkin görüntü oluşturan yabani otların temizliğine yönelik çalışmalar da artan bir tempoyla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünün de destek verdiği mesaide uzayan çimler biçilirken yabani otlar kesilerek alanlar daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kesilen yabani ot ve çimleri araçlarla toplayarak çalışma yürütülen alanları temizliyor.


Öte yandan, boy çizmesi giyerek su içerisine giren ekipler, Beyşehir Gölü’nde başlayan av dönemi ile birlikte kıyılardaki limanlarından yoğun sazlık oluşumu nedeniyle açıklara çıkmakta zorlanan ve iskele olarak kullanılan kesimlerde de sazların kesimine yönelik çalışma yürütüyor. Sazlar kesilerek motorlu balıkçı teknelerine avlanmada kullanabilecekleri yollar açılıyor.


Ekipler, özellikle bazı dış mahalle yollarına bağlantıyı sağlayan yollarda sürücülerin görüşünü olumsuz yönde etkileyen ağaç dallarını budamaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
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