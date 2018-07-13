Beyrut merkezli araştırma enstitüsünden Türkiye-AB ilişkilerine dair skandal yayın

yeniakit.com.tr Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta merkezlenen Carnegie Araştırma Merkezi’nin, Fransız diplomat Marc Pierini imzasıyla Türkiye hakkında son olarak yayınladığı makalede skandal bir tavır gözlemlendi.

PKK-YPG İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN SÖZDE “MAKALE”

Yeni gelen başkanlık sisteminden rahatsız olduğu görülen Pierini, bu sistemle “Türkiye kurumsallaşmış otokrasi olacak” demek küstahlığı gösterdi. Bundan sonra giriştiği analizde, Başkan Erdoğan’ın önünde birinci olarak ekonomi, ikinci olarak da MHP’nin olumsuz etkisiyle karşılaşmak sıkıntıları olacağını kaydetti.

Dış politikada ise bir yanda S400’leri alıp diğer yanda ABD’den F35’ler almakla hangi tarafta olduğu sualiyle de karşı karşıya kalacağını yazdıktan sonra Suriye meselesine geçti. Burada Amerika ve Fransa kuvvetlerinin YPG’ye istinatla Fırat’ın doğusunda operasyon yaptıklarına dikkat çektikten sonra, YPG'nin Ankara tarafından PKK'nın yan ürünü ve PKK'nın da terör örgütü olarak düşünüldüğünü kaydetti. Sözde araştırma enstitüsünün bu en açık hakikatleri bile "Erdoğan hükümetinin kendi telakkisi" gibi sunmak skandalına imza atması da dikkat çekti.

TÜRKİYE VE AB’NİN NEDEN İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK ZORUNDA OLDUĞUNA DAİR İZAHATI

Marc Pierini bundan sonra da skandal ifadelerine devam edip sadece Türkiye’yi kötüleyen ve ilişkilerin Avrupalılar için en ufacık bir kabahat bile bulmayan herzeler savurmaya başladı: “Avrupa'da (ve muhtemelen Ankara'da da) şüphe yok ki, Türkiye'de hukukun egemenliğinin muazzam derecede kötüleşmesi ile hem özünde, hem de Erdoğan'ın geçmiş 1,5 yılda AB liderlerine mükerrer saldırılarıyla şahsi derecede, Türkiye ve AB arası köprüler yanıp kül oldu... Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonrası etki yapmak için söylediği ilk sözler olan 'Türkiye tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdi' ifadelerinin kendisi Avrupalı liderlere sevdirmesi olası değil, onlar kendisinin ifadesini, dolaylı olmasına rağmen, kısmen doğrudan kendilerine karşı söylenmiş olarak algılamış olabilirler.”

Bunun ardından ise ilişkilerin devam etmesi gerektiğini ve sebeplerini izahata yeltendi:

“Ancak yine de Türkiye ve AB'nin birbirleriyle konuşmaya devam etmek için birkaç hayati sebebi var. Ekonomik cephede, Türkiye'nin ekonomisi ağırlıkla Avrupalı marketlere, teknolojiye ve sermaye akışlarına dayanıyor ve bunlarda Avrupa'nın basitçe bir başka alternatifi yok. Benzer şekilde, Gümrük Birliği altında Avrupalı imalatçılar için güçlü bir üretim kaynağı sağlayan ve hizmet sağlayıcılar için geniş bir pazarı temsil eden Türk ekonomisinin bir çöküşü, AB'nin işleri üzerinde de olumsuz etki yapar.”

“Güvenlik cephesinde, AB pasaportuyla dönmüş 1000 ila 2000 kadar Türk topraklarındaki cihadçıların varlığı bazı Avrupa ülkelerini terör karşıtı meselelerde Ankara ile işbirliğine zorlamaktadır. Türkiye'nin Avrupa'ya büyük bir göçmen akışına kalkan olmasının vesilesi AB-Türkiye anlaşması da, taraflar için işbirliğine devamda bir başka güçlü nedendir.”

Marc Pierini’nin twitter hesabında Aslı Aydıntaşbaş ve Amberin Zaman gibi kimselerle ortak paylaşımlar yaptığı da dikkat çekmektedir.