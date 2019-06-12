0553 313 94 23

Beypazarı sokaklarında atlı polisler

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever:- "Atlı polisler cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacak"

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
Beypazarı sokaklarında atlı polisler

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını söyledi.

Kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği ekiplerinin Beypazarı ilçesinde devriye gezmesi ilgiyle karşılandı.

Eskiden develerin durakladığı yer olarak bilinen Develik Sokak'tan başlayan atlı birliklerin geçişi, Bankalar Caddesi'ne kadar sürdü.

İlçe Emniyet Müdürü Yurtsever, yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçeye gelerek, cadde ve sokaklarda, yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını söyledi.

Bugün de atlı polis ekiplerinin ilçeye geldiğini dile getiren Yurtsever, başkentin turizmiyle adı ön plana çıkan Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü olarak turizme bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.

Yurtsever, hafta sonu ilçeye gelecek birliklerin çarşı ve sokaklarda gezeceklerini ifade ederek, "Atlar yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Bugün engelliler okulunda öğrencilerle bir araya geldik ve öğrencilerimizi atlara bindirdik. Oldukça sevindiler. Atlı polislerimizin Beypazarı turları sürecek." dedi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
  1. atlı polis
  2. BEYPAZARI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlendi
    1. Yılsonu değerlendirme toplantısı..
    2. Tokat'ta kamyonet ile hafif ticari..
    3. Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl..
    4. Manchester United'den kadroya takviye
    5. Denizde boğulan lise öğrencisinin..
    6. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    7. Ankara’da cinayetin firari sanığı..
    8. Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı..
    9. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın kıyafetlerini..
    10. "Türkiye Filistin'e teknik desteğe..
    11. Su arızası giderildi
    12. Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile..
    13. Yağ aldırma ameliyatının ardından..
    14. Antalya’da 7 ton etil alkol ele..
    15. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    16. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    19. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    20. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    21. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    22. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    23. Askere alma kanun teklifinde yeni..
    24. Suudi Arabistan askeri darbe..
    25. Şimşek’ten ihracat vurgusu: "Türkiye..
    26. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    27. "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi..
    28. Devrek Belediyesinden ücretsiz..
    29. Devrek’e vekaleten atanan kaymakam..
    30. Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!