Beyoğlu'nun sokak hayvanları aç kalmayacak

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yaşayan 12 yaşındaki Büşra Aykut'un sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayal ettiği mama projesi, Beyoğlu Belediyesi'nce hayata geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart yerel seçimleri sırasında sokak hayvanlarının sürekli doyurulması konusunda kafa yoran Büşra Aykut, kaldırımlardaki taşların oyularak içlerine mama ve su konulması ya da cihazlar geliştirilerek buradan aç hayvanlara yiyecek sağlanması konusundaki hayalini, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a aktardı. Yıldız da seçilmesi halinde sokak hayvanları için gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Yıldız, göreve başlar başlamaz küçük Büşra'nın talebi doğrultusunda "Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi'nin" hayata geçilmesi için girişimde bulundu.

Proje kapsamında özel bir firma ile iş birliği yapılarak sokak hayvanlarını besleyen teknolojik geri dönüşüm otomatı "Patimatik" geliştirildi.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşümü destekleyerek sokak hayvanlarını beslenmesini kolaylaştıracak "Patimatik"lerden ilk etapta beş adet üretilerek, Kızılay, Çıksalın, Kalaycıbahçe, Cihangir ve Galata meydanlarına kuruldu.

Elektronik bir sistemle çalışan "Patimatik"lerde kedi ve köpeklerin beslenmesi için iki mama, iki de su bölümü bulunuyor. Cihazlar pet şişe, cam şişe ve metal kutularla çalışıyor. Vatandaşlar ellerindeki şişenin içindeki suyu cihazın su haznesi bölümüne boşalttığında cihaz tarafından otomatik olarak kedi maması alanına bir öğünlük kedi maması dökülüyor. Pet şişeyi de geri dönüşüm haznesine attığında köpek maması alanına bir öğünlük köpek maması dökülüyor.

Çevre ve hayvan dostu olan proje, Yıldız ve Büşra Aykut'un katıldığı bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Fikrin sahibi küçük Büşra'nın evinin bulunduğu Fetihtepe Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, küçük kızın kocaman yüreğiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kendilerine akıl verdiğini aktardı.

Göreve gelir gelmez Büşra'nın hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduğunu anlatan Yıldız, "Allah'ın yarattığı yeryüzünde insanıyla hayvanıyla doğasıyla bir bütün olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu duyarlılıkla yaşamaları için uğraşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Beyoğlu Belediyesi'nin bu konularda öncü bir rol oynayacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Daha temiz, çevre ve hayvan dostu bir anlayışla öncülük yapmak istedik. Projenin sahibi Büşra kızımızdır. İş birliği neticesinde geri dönüşüm otomatını kurarak, buradan kedilerin ve köpeklerin mamalarını yiyebilmenin yolunu açacak teknik donanımda cihazlar edinmeye ön ayak olduk. Şimdi Beyoğlumuzun farklı noktalarında Büşra'nın projesini herkes tanıyacak. Bu proje bütün Türkiye'ye yayılacağına inanıyorum. Proje sayesinde özellikle sokak hayvanları, mamalarını yiyebilecek, sularını içebilecek."

Büşra Aykut ise projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.



