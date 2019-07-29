0553 313 94 23

Beyoğlu'nun sokak hayvanları aç kalmayacak

Küçük Büşra Aykut'un sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayal ettiği mama projesini, Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdi - "Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi" kapsamında üretilip Beyoğlu'nda 5 meydana kurulan "Patimatikler" sayesinde atılan çöp karşılığında sokak hayvanları için mama sağlanıyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
Beyoğlu'nun sokak hayvanları aç kalmayacak

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yaşayan 12 yaşındaki Büşra Aykut'un sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayal ettiği mama projesi, Beyoğlu Belediyesi'nce hayata geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart yerel seçimleri sırasında sokak hayvanlarının sürekli doyurulması konusunda kafa yoran Büşra Aykut, kaldırımlardaki taşların oyularak içlerine mama ve su konulması ya da cihazlar geliştirilerek buradan aç hayvanlara yiyecek sağlanması konusundaki hayalini, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a aktardı. Yıldız da seçilmesi halinde sokak hayvanları için gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Yıldız, göreve başlar başlamaz küçük Büşra'nın talebi doğrultusunda "Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi'nin" hayata geçilmesi için girişimde bulundu.

Proje kapsamında özel bir firma ile iş birliği yapılarak sokak hayvanlarını besleyen teknolojik geri dönüşüm otomatı "Patimatik" geliştirildi.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşümü destekleyerek sokak hayvanlarını beslenmesini kolaylaştıracak "Patimatik"lerden ilk etapta beş adet üretilerek, Kızılay, Çıksalın, Kalaycıbahçe, Cihangir ve Galata meydanlarına kuruldu.

Elektronik bir sistemle çalışan "Patimatik"lerde kedi ve köpeklerin beslenmesi için iki mama, iki de su bölümü bulunuyor. Cihazlar pet şişe, cam şişe ve metal kutularla çalışıyor. Vatandaşlar ellerindeki şişenin içindeki suyu cihazın su haznesi bölümüne boşalttığında cihaz tarafından otomatik olarak kedi maması alanına bir öğünlük kedi maması dökülüyor. Pet şişeyi de geri dönüşüm haznesine attığında köpek maması alanına bir öğünlük köpek maması dökülüyor.

Çevre ve hayvan dostu olan proje, Yıldız ve Büşra Aykut'un katıldığı bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Fikrin sahibi küçük Büşra'nın evinin bulunduğu Fetihtepe Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, küçük kızın kocaman yüreğiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kendilerine akıl verdiğini aktardı.

Göreve gelir gelmez Büşra'nın hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduğunu anlatan Yıldız, "Allah'ın yarattığı yeryüzünde insanıyla hayvanıyla doğasıyla bir bütün olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu duyarlılıkla yaşamaları için uğraşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Beyoğlu Belediyesi'nin bu konularda öncü bir rol oynayacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Daha temiz, çevre ve hayvan dostu bir anlayışla öncülük yapmak istedik. Projenin sahibi Büşra kızımızdır. İş birliği neticesinde geri dönüşüm otomatını kurarak, buradan kedilerin ve köpeklerin mamalarını yiyebilmenin yolunu açacak teknik donanımda cihazlar edinmeye ön ayak olduk. Şimdi Beyoğlumuzun farklı noktalarında Büşra'nın projesini herkes tanıyacak. Bu proje bütün Türkiye'ye yayılacağına inanıyorum. Proje sayesinde özellikle sokak hayvanları, mamalarını yiyebilecek, sularını içebilecek."

Büşra Aykut ise projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
  1. Beyoğlu Belediyesi
  2. Büşra Aykut
  3. Haydar Ali Yıldız
  4. Patimatik
  5. proje
  6. sokak hayvanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin en karanlık noktasında Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
    1. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    2. Denizli’de yaz konserleri devam ediyor
    3. Bin yıllık gelenekler değişikliğe..
    4. Öldürülen PKK'lı teröristlerin kimliği..
    5. Rize'de saldırıya uğrayan genç kız..
    6. Belediyeye ait barınakta..
    7. Telefonla konuşabilmek için cami..
    8. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    9. TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA..
    10. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    11. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    12. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    13. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    14. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    18. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    19. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    20. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'