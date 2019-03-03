Beyoğlu’ndaki yangın faciası

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, yangın faciasının yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Demircan ve Demirelli, yangında 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi süren 1 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Asmalımescit Mahallesi’nde yaşanan yangın faciasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4’ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde konuştu.