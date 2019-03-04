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Beyoğlu'ndaki yangın

Yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi

04 Mart 2019 Pazartesi 15:25
Beyoğlu'ndaki yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 kişiden Muhammet Gür'ün (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gür'ün cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ersin Eren Büker (25), Murat Kayacan (17) ve Yunus Akyüz'ün (20) cenazelerinin ise işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, Büker'in cenazesinin Manisa'ya, Kayacan'ın Ağrı'ya, Akyüz'ün ise Siirt'e gönderileceği belirtildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:25
  1. Adli TIp Kurumu
  2. Beyoğlu
  3. Yangın

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