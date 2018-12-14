Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti" davası

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda "omuz atma" nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddiasıyla 2 polisin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T. ile müşteki Hüseyin Kaya katıldı.

Mahkeme, görüntülere ilişkin bilirkişi raporunu sanıklara ve müştekilere tebliğ etti.

Bilirkişi raporunda cinayetin gerçekleştiği an polislerin olduğu konuma, olaya müdahale edişlerine ilişkin kamera görüntülerinin dökümüne yer verildi. Sanık ve müştekiler rapora karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Duruşmada dinlenilen, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tanık Zafer Okumuş, olay tarihinde komiser yardımcısı olarak çalıştığını, İstiklal Caddesi'nde bulunan iki ekipten birinden kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Asayişten sorumlu olduklarını, belli aralıklarla timlerin vazife aldığını kaydeden Okumuş, "Her olaya doğrudan müdahale etmiyorlar. Asayiş olaylarına az polisle müdahale edildiği zaman mukavemet olabiliyor. Olay bir anda bize dönüyor. Olaydaki gibi 3-4 kişiye bir timin müdahale etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Hakimin, sanıkların "Zafer Okumuş bize 'müdahale etmeyin' dedi." şeklindeki savunmalarını hatırlatması üzerine Okumuş, "Olay sözlü tartışma ile başlamıştı. O nedenle öyle dedim. Ben olayda bıçak kullanıldığını hiç fark etmedim. Memurlardan birisi bıçağı aldığını söyleyince, üst aramasından ele geçirdiğini düşündüm. Sözlü münakaşa aşamasında müdahale edilmemesi yönünde beyan verdim." ifadelerini kullandı.

Hakimin, olaylara ilişkin kendisi hakkında da bir soruşturma başlatıldığını aktardığı tanık Okumuş, bununla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Söz alan müşteki Hüseyin Kaya'nın, "Bazı kişiler, tanığın kardeşi mi uzun yıllardır tanıdığını söylüyor. Aralarında herhangi bir husumet var mıydı?" sorusu üzerine tanık, maktulü tanımadığını savundu.

Sanıklara ve müştekiye bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayhan Kaya'nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2016'da, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'ın ''kasten öldürme'' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını sanıklar yararına takdiri hafifletici indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, hapis cezasının yirmi beşer yıla düşürülmesine hükmetmişti.

Kavgaya geç müdahale ettikleri öne sürülen Güven Timleri'ne bağlı 7 sivil polis hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, iki polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılırken, 5'i hakkında takipsizlik kararı verilmişti.



