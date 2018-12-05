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Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"

Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği "Smart Beyoğlu" uygulamasıyla ilçede bulunan hizmetleri tek bir çatı altında topladı- Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan:- "Smart Beyoğlu uygulaması, Beyoğlu ve İstanbul açısından bir ilk olarak ortaya çıkmış interaktif şehir tanıtım programıdır. Bunu indirdiğinizde Beyoğlu'nda nerede, ne olduğunu size söyleyen bir uygulama"

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:44
Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, hayata geçirdiği ''Smart Beyoğlu'' aplikasyonuyla ilçede bulunan hizmetleri tek bir çatı altında topladı.

Beyoğlu Belediyesi, dijital platform ''Smart Beyoğlu'' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayla Beyoğlu'nda vatandaşlar, belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden tarihi mekanlara, restoranlardan ibadethanelere ilçedeki her şeye tek tıkla ulaşabilecek.

Akademi Beyoğlu'ndaki uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, herkesin elindeki cep telefonuyla dünyanın her tarafına sinyal varsa ulaşabildiğini söyledi.

Beyoğlu'nun 19 bin esnafının, binlerce binası ve belediye gibi çalışan dinamik yapısı olduğunu anlatan Demircan, "Siz karşı tarafa sinyal veriyorsanız, karşı tarafa datalarınızı açtıysanız, bu dataları kullanılabilir hale getirdiyseniz o zaman varsınız ve ilişki kuruyorsunuz demektir. Smart Beyoğlu, hem Belediyeyi hem buradaki işletmeleri hem buradaki tarihi mekanları ilgilisinin, meraklısının hizmetine sunabilen bir platformdur. Sanayi 4.0 gibi sivil hayat 4.0, belediye 4.0, şehir 4.0 gibi algılayacağımız bu uygulama hayatımızı kolaylaştırıyor.'' diye konuştu.

- "Smart Beyoğlu interaktif şehir tanıtım programıdır"

Demircan, Smart Beyoğlu uygulamasıyla tabelaya ve yol tarifine gerek olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Smart Beyoğlu uygulaması Beyoğlu ve İstanbul açısından bir ilk olarak ortaya çıkmış interaktif bir şehir tanıtım programıdır. Bunu indirdiğinizde Beyoğlu'nda nerede, ne olduğunu size söyleyen bir uygulama. Elbette eksikleri vardır. Çünkü gelişmeye muhtaç, birçok şeyi daha buraya yüklemeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki hedef, e-ticareti kolaylaştıracak bir atlığı yapabilmekten geçecek. Bu uygulamaları da hayata geçirmiş olacağız. Bir diğer konu da Beyoğlu'na gelen turistlerin nerede, ne olduğunu bilmeleri çok önemli. Her şeyin elinin altında olacağı, oradan mekanları görebileceği, ziyaret edebileceği bir uygulama ellerine gelmiş oldu. Kısa bir zamanda dil ile ilgili unsurlar da tamamlanmış olacak.''

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Smart Beyoğlu uygulamasını 25 bin kişinin telefonuna indirerek kullandığını ve indirilme sayısının gün geçtikçe artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:44
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