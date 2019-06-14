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Beyoğlu'ndaki doğal gaz patlaması davasında karar

Beyoğlu'nda 2016'da bir binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme heyeti, 2 sanığın beraatine, diğer 2 sanığın ise ''bir kişinin taksirle ölümüne ve bir kişinin de taksirle yaralanmasına'' neden oldukları gerekçesiyle üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti

14 Haziran 2019 Cuma 18:08
Beyoğlu'ndaki doğal gaz patlaması davasında karar

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 2016'da bir binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, 6 müşteki ile sanıkların avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen müştekiler, şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da tek tek söz alarak, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Savaş Polat ve Pınar Arslantürk'ün olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerine hükmederek, olayın oluş şekli ile özellikleri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve olaydaki kusurlarının ağırlığını dikkate alıp sanıkları üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, karar kesinleştiğinde, olayla ilgili 6 kişi ve Beyoğlu Belediyesi yetkilileri hakkında ''taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması'' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:08
  1. Doğal gaz patlamasındaki dava

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