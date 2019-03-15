Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koç başı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gizli bölmelerde saklandığı görüldü. Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

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