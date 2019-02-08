Beyoğlu'nda yangın Bitişik üç binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyoğlu, Şişli ve Fatih'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



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