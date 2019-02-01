Beyoğlu'nda yangın Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömer Hayyam Caddesi’nde bulunan bir binada bulunan evde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Tahliye edilen 6'sı çocuk 11 kişi, tedbiren ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.