Beyoğlu'nda yangın
İki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü09 Ocak 2019 Çarşamba 21:58
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binanın giriş katında başlayan yangın, kısa sürede ikinci kata da sıçradı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi, yangını fark ederek dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.
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