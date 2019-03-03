Beyoğlu'nda yangın: 4 kişi öldü 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı. Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı. Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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