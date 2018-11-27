Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa ve Hacıahmet mahallelerindeki 6 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen bazı adreslerdeki kapılar "koçbaşı" ile kırılarak aramalar yapıldı.

Metruk bina ve parkların da "Eros" adlı narkotik köpeğiyle kontrol edildiği operasyonda, iki adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Polis ayrıca, kahvehane ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin üstünü de aradı.

Operasyona, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve motosikletli polisler ile polis helikopteri de destek verdi.



