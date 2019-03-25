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Beyoğlu’nda ücretsiz internet dönemi başlayacak

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız,şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra Beyoğlu’nu teknolojiyle de buluşturmaya hazırlanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:26
Beyoğlu’nda ücretsiz internet dönemi başlayacak

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız,şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra Beyoğlu’nu teknolojiyle de buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalarla vatandaşların internetten rahatlıkla yararlanması için alt yapı kurulacak ve ilçede bazı meydanlarda internet ücretsiz olacak.



AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız,şehri güzelleştirecek projelerin yanı sıra çağı yakalamak için çalışmalar da gerçekleştiriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle günümüzün vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması için alt yapı kurulacak ve ilçede bazı meydanlarda internet ücretsiz olacak.Hizmet sayesindevatandaşlar sevdiklerine ve bilgi erişimine daha yakın olması sağlanacak.Proje özellikle gençlerin dikkatini ve beğenisini topluyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:26
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