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Beyoğlu’nda tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetişiyor

Beyoğlu Belediyesi açtığı Beyoğlu Yelken Okuluyla tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetiştiriyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
Beyoğlu’nda tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetişiyor

Beyoğlu Belediyesi açtığı Beyoğlu Yelken Okuluyla tecrübeli ve profesyonel yelkenciler yetiştiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlere her yıl yaklaşık 500 öğrenci katılıyor.


Yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç’i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Yelken Okulunda eğitimler aralıksız devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy sahilde açılan Yelken Okulunda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca yelken eğitimi veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca 500 öğrencinin eğitim aldığı Beyoğlu Yelken Okulunun 100 tane de lisanlı sporcusu bulunuyor.



“Gençlerimizin denizden korkmalarına gerek yok”


Çocukları ve gençleri Yelken Okuluna davet eden Beyoğlu Belediyesi Yelken Şubesi baş antrenörü Siraç Bilici, “Beyoğlu Yelken Okulu, Beyoğlu’nda ikamet eden 7-14 yaş arası bütün çocuk ve gençlere yelken sporunu sevdirme amaçlı belediyenin ücretsiz sunmuş olduğu yelken branşında faaliyet gösteriyor. Bu sporu yapmak isteyen gençlere önerilerim ise hiç bir şekilde denizden, dalgadan hiçbir şeyden korkmalarına gerek yok. Biz burada Beyoğlu Belediyesi Spor Kulübü olarak maksimum derecede güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Can yeleksiz hiçbir arkadaşımız suya inmiyor. Yelkenden önce herkesin can güvenliği bizim için en önemlisidir ve bunu başarıyoruz” dedi.



“Yelken sporu bana çok şey kattı”


Yelken Okulu sporcusu Dilruba Demirci ise “2011 senesinde yelkene başladım. Bu zamana kadar birçok yarışa katıldım. Birkaç tane de ödül aldım. En son 19 Mayıs’ta Samsun’a gittik, orada gösterilere katıldık ve yeni deneyimler elde ettim. Yelken sporu bana çok şey kattı. Yeni deneyimler, yeni arkadaşlıklar kattı. Yelken sporunu yapacaklara tavsiyem, kesinlikle korkmalarına gerek yok. Çünkü ilk önce güvenliği sağlıyoruz. Can yeleği takıyoruz. Başımızda sürekli bot dolaşıyor. Yeni başlarken başımızda birileri olduğu için sıkıntı olmuyor” ifadelerini kullandı.



Sporcular Haliç Yelken Yarışlarında hünerlerini sergiliyor


Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. Haliç köprüsü ve Unkapanı köprüsü arasındaki parkurda çift eleme sistemi ile yapılan yarışlar optimist ve lazer sınıfı teknelerle yapılıyor. 2 gün süren yarışlar izleyenlere keyifli saatler yaşatırken dereceye giren öğrenciler kupa ve madalya ile ödüllendiriliyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
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