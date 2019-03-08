Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde yardım modeli

“Oyuncağını Al Da Gel” projesi kapsamında ’Sosyal Market’te iş ve sanat camiasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yerinde yardım modelini hayata geçirerek sosyal yardımı Türkiye’nin dört bir yanına yaymak istediklerini söyledi.

“Oyuncağını Al Da Gel” projesi ile Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü. Monik İpekel’in öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Sosyal Market’te bir araya gelen iş ve sanat camiasının önde gelen isimleri Sosyal Market’e oyuncak bağışında bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve eşi Ferda Demircan’ın da katıldığı programda, Sosyal Market’in işleyişiyle ilgili bilgi alan iş ve sanat insanları, daha sonra marketi gezerek çalışmaları yerinde inceldi.

Sosyal Market ile şeffaf bir yardım ağı kurduklarını belirten Demircan, "Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerinin onurunu incitmeden onlara yardım elini uzatan şeffaf bir yardım ağı kurduk. Dokuz yıldır aralıksız olarak gelen yardımı düzenleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bu sistemle; 4 bin 800 aileden yaklaşık 17 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere maddi durumlarına göre sürekli yardım yapılıyor. Ayrıca Sosyal Market’in çalışma sistemini kurduğumuz bir yazılımla QR kodla çalışabilir hale getirdik. Bu sayede akıllı cihazlara indirilen Smart Beyoğlu aplikasyonuna TC kimlik numarası ile giriş yapıldığında, ihtiyaç sahibine tanımlanan sosyal kart aktif oluyor. Böylelikle ihtiyaç sahibine verilecek olan sosyal kart basılıp eline ulaşmadan da bu sistemle kullanılabilir hale getiriliyor. İlk adım buydu bunu bitirdik. İkinci adım ise sosyal yardımı Türkiye’nin dört bir yanına yaymak” dedi.

Yardımları Türkiye’nin dört bir köşesine yaymayı hedefliyoruz

Başkan Demircan, "Şu anki mevcut sistemde bağışta bulunmak isteyen firmalar ürünleri marketimize gönderiyor. Biz de ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Üzerinde çalıştığımız yeni sistemde ise yerinde yardım modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemde firmalar bağış yapmak istedikleri ürünleri bize göndermek yerine kendi mağazalarının içerisinde ayırdığı outlet gibi bir bölümde toplayarak Sosyal Market’in sistemine yükleyecek. İhtiyaç sahibi de Smart Beyoğlu’na giriş yaparak almak istediği ürününün hangi mağazada mevcut olduğunu görecek. Aplikasyon üzerinden oluşturulan QR kodla o mağazaya giderek ürünü alabilecek. Böylelikle hem nakliye ortadan kalkacak hem de ürünler hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. Bu sistemle dijital çağın bize sunduğu imkanları kullanarak yardımları Türkiye’nin dört bir köşesine yaymayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.