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Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Yüzleri maskeli 6 kişilik motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:57
Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda yüzleri maskeli, 6 kişilik motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi İç Bostan Sokak’ta seyir halinde olan, yüzleri maskeli 6 kişilik motosikletli bir grup tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda A.K. isimli bir kişi, koluna ve bacaklarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı. Saldırganlar olay sonrası ara sokaklara geldikleri motosikletlerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından A.Y.’yi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı, inceleme yaptı.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:57
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