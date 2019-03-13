Beyoğlu’nda öğrenciler milli mücadele dönemini anlattı

Beyoğlu’nda okullar arası düzenlenen “Milli Mücadele Destanı” konulu Kompozisyon ve Şiir Yarışmasında, öğrenciler milli mücadele dönemini ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anlattı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim eden Başkan Demircan, “Mehmet Akif’i anlamak dün de çok kıymetliydi, bugünde çok kıymetli, yarın da çok kıymetli olacak.” dedi.

İstiklal Marşının kabulünün 98. Yıl dönümü vesilesiyle şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Milli Mücadele Destanı” konulu yarışmanın galipleri belli oldu. Beyoğlu’nda bulunan ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere, Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Ödül törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın yanı sıra çok sayıda eğitimci, öğrenci ve veli katıldı.

Mehmet Akif’i Anlamak Çok Kıymetlidir

Törene katılarak yarışmada derece giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Mehmet Akif Ersoy duyarlı, toplumu çok iyi tanıyan ve çok iyi hisseden bir edebiyatçı, bir şairdir. O gün ki hissiyatta düşmana karşı verilen milli mücadeleyi, o dönemin şartlarını en iyi o anlatıyor. Mehmet Akif’e bir çok yönüyle bakılabilir ama eğer içinizde bir sanatçı ruhu taşıyorsanız Mehmet Akif’in o günü anlatış tarzı en iyi ilham kaynağı olabilir. Onun için Mehmet Akif’i anlamak dün de çok kıymetliydi, bugünde çok kıymetli, yarın da çok kıymetli olacak.” dedi.

Yarışmada dereceye giren isimler belli oldu

Şiir Kategorisinde; Cihangir Münir Özkul Ortaokulundan Haydar Yağız Mamati birinci, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Ali Erzincanlı ikinci, Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulundan Berat Onur Kaya ise üçüncü oldu. Kompozisyon Kategorisinde ise; Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Sami Küçük birinci, Cihangir Akgül de ikinci oldu. Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Faik Çakın ise üçüncü oldu. Yarışmada birincilere Laptop, ikincilere Tablet, üçüncülere ise bisiklet hediye edildi.