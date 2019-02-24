Beyoğlu’nda marketten silahlı soygun Beyoğlu’nda maskeli ve silahlı bir kişi, girdiği marketten çaldığı 3 bin lirayla kayıplara karıştı.

Beyoğlu’nda maskeli ve silahlı bir kişi, girdiği marketten çaldığı 3 bin lirayla kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kahan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre maskeli bir şahıs, silahla girdiği marketten 3 bin lira para çaldı. Zanlı, soygun sonrasında hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Market etrafında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, markette inceleme başlattı. Silahlı soyguncu her yerde aranıyor.

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