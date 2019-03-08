Beyoğlu'nda bir otelde yangın! Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 otel çalışanı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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