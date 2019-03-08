Beyoğlu'nda bir otelde yangın!
Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 otel çalışanı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.08 Mart 2019 Cuma 11:54
Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
YORUM YAZ