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Beyoğlu'nda bir otelde yangın!

Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 otel çalışanı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

08 Mart 2019 Cuma 11:54
Beyoğlu'nda bir otelde yangın!

Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:54
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