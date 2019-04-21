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Beyoğlu’nda korkutan çatı yangını

Beyoğlu Çukur Mahallesinde 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.

21 Nisan 2019 Pazar 02:28
Beyoğlu’nda korkutan çatı yangını

Beyoğlu Çukur Mahallesinde 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.


Yangın, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokaktaki 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler, büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar, panik içinde durumu itfaiyeye bildirirken, korku içinde sokağa döküldü. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı, polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı.


Yangının çıktığını gören diğer binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı vatandaşlar camlara çıktı.


Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 02:28
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