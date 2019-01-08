Beyoğlu'nda kamyonet apartmana çarptı
Kaza nedeniyle apartmanın zemin katında hasar meydana geldi08 Ocak 2019 Salı 16:45
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyonet apartmana çarptı.
Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi Çıksalın Sokak'ta 34 UL 5984 plakalı kamyonetiyle yokuştan inen Ercan Yalçınkaya, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak savrulan kamyonet, bir apartmanın zemin katına çarparak durdu.
Yalçınkaya, kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin çarptığı binanın zemin katında hasar meydana geldi.
Sürücü Yalçınkaya ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YORUM YAZ