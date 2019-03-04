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Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amca Yunus E. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay yerinden kaçışı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Çıkan yangında ‘kundaklama’ şüphesi üzerine ekipler soruşturma başlattı. Çalışmalar sırasında Yunus E. isimli bir şahıs, yangını çıkaranın yeğeni Özkan E. olduğunu belirterek polis merkezine başvurdu. Şüpheli Özkan E.’nin 13.45 uçağıyla Hatay’a gittiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Şüphelinin kimlik bilgileri Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Bu bilgi üzerine uçak iner inmez şüpheli Özkan E. (26), havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan şüpheli İstanbul’dan gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Kundakladı, yakalandığında ‘pişmanım’ dedi


Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin sorgusunda suçunu kabul ettiği ancak amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi. Beyoğlu’nda aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problem yaşadığını belirten Özkan E., kendisini sürekli aşağılayarak küfrettiğini, dün sabah saatlerinde işten geldiğinde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D.’nin yattığının olduğu yere attığını söylediği ortaya çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi de aradığını söyleyen Özkan E.’nin yaşananlardan dolayı ‘pişmanım’ dediği kaydedildi. Şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amca Yunus E.’ninde ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.



Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasında


Problem yaşadığı arkadaşını korkutmak için tutuşturduğu kağıt parçalarından çıkan yangın sonucunda 4 kişinin yanarak ölmesine sebebiyet veren şüphelinin olay sonrasında kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından şüpheli Özkan E. ve amca Yunus E. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
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