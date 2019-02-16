Beyoğlu’nda kadına şiddet kamerada

Beyoğlu’nda bir şahıs, Fas uyruklu sevgilisini sokak ortasında dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.30 sıralarında sokak üzerinde yürüyen iki sevgili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Erkek zanlı, kız arkadaşını darp etmeye başlayınca Faslı kadın darbelere daha fazla dayanamayarak yere düştü. Sevgilisinin yere düştüğünü gören erkek ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar da durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri darp sonucunda yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansı arayan mahalle sakini, "Kadının yerde yattığını görünce hemen ambulansa haber verdik. Ciddi bir problemi görünmüyor’’ ifadelerini kullandı.

Çığlık seslerine dışarı çıktığını belirten bir başka mahalle sakini ise "Çığlık seslerini duydum. Birbirlerine bağırıp kavga ediyorlardı. Sonra ses kesildi. Kadın yerde yatıyordu’’ şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, Fas uyruklu kadını darp eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.